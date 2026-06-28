シンガー・ソングライターのダイアモンド✡ユカイさんが6月28日、自身のブログで、今月20日に老衰で亡くなっていたことが発表された美輪明宏さんへの追悼を投稿。美輪さんが亡くなった頃、自身に起きていた不思議な出来事を明かしました。【写真を見る】【美輪明宏さん 死去】ダイアモンド✡ユカイさんが追悼 譲り受けていたプレゼントの存在明かす「僕への最後のエールだったのかも」美輪さんが亡くなった今月20日と