「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３」（２８日、福島）今週から戦列に復帰した田辺が地元・福島で魅せた。勝ったのは１番人気に支持されたサノノグレーター。道中は中団外めを追走。勝負どころから徐々に進出を開始すると、最後の直線は大外から力強くライバルをねじ伏せた。２着は逃げた８番人気のディールメーカー、３着には２番人気リッツパーティーが続いた。なお、Ｖ時計の１分４５秒２は１９９８年６月２１日の吾妻小富士Ｏ