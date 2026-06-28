小泉防衛大臣は28日午前、韓国・ソウルで安圭伯国防相と会談し、日韓、日米韓の協力関係を継続していくことで一致しました。両閣僚は、6月7日に海上自衛隊と韓国海軍によるSAREX＝捜索・救難共同訓練が約9年ぶりに実施されたことや、当局間でAI分野に関する議論が実施されたことを評価し、さらに発展させていくことで一致しました。また、2026年1月に韓国空軍の曲技飛行チーム「ブラックイーグルス」が沖縄県の那覇基地に寄航した