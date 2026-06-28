◇出場選手登録【ソフトバンク】松本晴投手【日本ハム】福島蓮投手【オリックス】才木海翔投手【巨人】笹原操希外野手【ヤクルト】山野辺翔内野手◇同抹消【オリックス】寺西成騎投手、入山海斗投手【楽天】岸孝之投手【中日】篠崎国忠投手【広島】ターノック投手