◇パ・リーグオリックス―楽天（2026年6月28日ほっともっと神戸）初回を3人で仕留める好調な滑り出しを見せたオリックス・九里が突然の事態に見舞われた。2回先頭のマッカスカーから空振り三振を取った直後に鼻血が出るアクシデント。白いタオルで鼻を押さえながら一塁側ベンチへ下がる姿に球場は騒然となったが、出血はほどなく止まった模様。マウンドへ戻る姿に、スタンドからは大きな拍手が送られた。