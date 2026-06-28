タレントの所ジョージが２８日放送のＢＳフジ「所さんの世田谷ベース」（土曜・午後１０時）に出演。ユニークな“協会”の名誉会員に選ばれていることを明かした。同日の放送では所が創作が得意な「世田谷軍楽隊」というグループと交流があり、そのグループが架空の協会を“創設”したという。番組では「全日本それっぽい協会」と記された改造したモデルガンの鑑定書を紹介。「面白いよ、俺が作りたいと思ったくらい」「その