６月２７日の福島１２Ｒでスターランウェイ（牝４歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ダノンレジェンド）に騎乗予定だった小林修斗騎手＝美浦・フリー＝は、７Ｒで競走除外となった馬から下馬した際に負傷。右足の負傷の診断で、高杉吏麒騎手に乗り替わりになることが発表された。