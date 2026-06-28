◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク（２８日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンクの柳田悠岐外野手が「７番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。直前の２６日のオリックス戦（みずほペイペイ）まで２試合連続で６番で出場していた。７番での先発出場は１４年９月３日のオリックス戦（ヤフオクＤ）以来１２年ぶり。１６年目の今季はここまで６０試合に出場して、打率２割３分９厘、８本塁打、２６打点。ソフトバンクのスタメンは以下。