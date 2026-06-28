東都大学野球連盟は２８日、都内で春季リーグ戦の個人タイトル表彰式を行った。７季ぶりに１部リーグを優勝した国学院大で攻守にわたってチームを引っ張り、最高殊勲選手賞に選出された国学院大・緒方漣内野手（３年＝横浜）は「紙一重の試合ばかりでした。特に（６連覇中だった）青学大との２戦は高ぶるものがあり、そこを勝ち切れたことがうれしかったです」とシーズンを振り返った。緒方は打率４割３分２厘で首位打者賞に輝