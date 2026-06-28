【モデルプレス＝2026/06/28】タレントの辻希美が6月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。上目遣いをする次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを公開した。【写真】39歳5児のママタレ「美人さんになるの確定」丸い目でカメラ見つめる0歳次女◆辻希美、上目遣いの夢空ちゃん公開辻は、ベビーウォーカーに乗り、片手を口に持っていきながら上方のカメラに目線を向けている夢空ちゃんの様子を公開。「上目遣い」とコメントを添えている。