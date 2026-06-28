材料はじゃがいもがあればいい。ごま油の香りをまとわせれば、それだけでごちそうに早変わりします。薄切りにして蒸し煮にするだけで、ほくっとしながらもしっとりとした食感に。味つけも塩だけだから、じゃがいものおいしさが引き立つ一皿です。『薄切りじゃがいもの塩ごま油煮』のレシピ材料（2人分）じゃがいも（小）……2個（約250g） 万能ねぎ……3本塩……小さじ1/3 ごま油……大さじ2作り方（1）じゃがいもはよく洗い、皮