元「欅坂46」のメンバーで俳優の長濱ねるさん（27）が2026年6月24日、自身のインスタグラムを更新。美しい背中がのぞくドレス姿を披露した。黒いドレス姿で長濱さんは、黒いドレスで見返りポーズのショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒のドレスを着用。デザインはシンプルで、背中が大きく開いていた。髪を上げて、背中を見せる後ろからのショットを披露していた。