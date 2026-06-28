歌手の氷川きよしさん（48）が28日、老衰のため91歳で亡くなった美輪明宏さんを追悼しました。氷川さんは美輪さんと番組での共演のほか、『ヨイトマケの唄』をカバーするなどの縁がありました。■氷川きよしさんのコメント全文（インスタグラムより）美輪明宏さんの御冥福をお祈りします。２０代の頃北野武監督のテレビ番組でご一緒させていただきわたしの歌を目の前で聴いてくださり。トークではあなたは親孝行でイイ子ね、ウチの