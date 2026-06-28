テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が２５日に放送され、お笑い芸人・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。この日のゲストは重盛さと美、Ｄａ-ｉＣＥ・花村想太。「異性に恋愛相談はするのか？」という話題に、重盛は「モテない女の子は男の子に恋愛相談をすると思います。モテる人は好きな人以外と話す時間が苦痛です…」と、独自の持論をぶっちゃけて笑わせた。山里は「この教科書あってるかな…？」と