俳優の中尾明慶（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。憧れの人物からの贈り物を公開した。「憧れの松井稼頭央さんからサインボールをいただきました」と書き出した中尾。「とても素敵な方でした」とつづって2ショットをアップした。「子供の頃松井稼頭央さんのカードを引くためにプロ野球チップス死ぬほど買ったなぁ！！」と回想。「ありがとうございました」と添えた。ファンからは「羨ましすぎますー！！！！！！