元ソフトバンク監督の工藤公康氏（63）が、和田毅氏（45）のYouTube「和田毅ラボ」に出演。交流戦でパ・リーグ球団が圧倒する理由を解説した。今年の交流戦もパ・リーグが65勝、セ・リーグが39勝。優勝も西武とパ球団の強さばかりが目立った。工藤氏はその理由について「あまり対戦したことのないピッチャーと戦うときって、パ・リーグ（の打者）は打っていく。振っていくでしょ？セ・リーグって割と見逃しが多い」と指摘