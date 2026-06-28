JR東日本はJR久留里線について、台風7号・8号の大雨の影響で、線路の盛土がおよそ80メートルにわたって流出したとして、一部区間で運転を見合わせると発表しました。復旧までには10日程度かかる見込みだということです。千葉県を走るJR久留里線は、台風7号・8号の大雨の影響で、上総松丘駅から上総亀山駅の間でおよそ80メートルにわたって線路を支える盛土が流出し、枕木が浮いている状況だということです。このためJR東日本は、久