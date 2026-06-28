◇関西大学ラグビー春季トーナメント（2026年6月28日奈良・天理親里競技場）1、2位決定戦が行われ、京産大が28―24で天理大を下し、2季ぶり6度目の優勝を飾った。序盤から連続トライでリードしながら、その後に4連続トライを許して14―24で折り返す。だが、後半に入って主導権を握り、終了間際にSG村田大和（4年＝報徳学園）のトライで逆転。28―24でノーサイドを迎えた。3、4位決定戦は関大と近大が31―31で引き分け