シャンソン歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが２０日、老衰のため亡くなった。９１歳だった。◇シャンソン歌手として美輪さんと交流があった加藤登紀子さん（８２）は「私が日本シャンソンコンクールに優勝した時、リサイタルをされたヤマハホールの楽屋にご挨拶に行ったのが初対面でした（１９６５年）。その時のコンサートの素晴らしさが今も鮮明に残っています。原爆の被爆