華道家の假屋崎省吾さんが28日、自身のブログを更新。20日に老衰のため、91歳で死去した美輪明宏（みわ・あきひろ）さんをしのんだ。假屋崎さんは「美輪明宏さんがいなくなって心にぽっかり穴があいたように悲しい」と心境を吐露し「新橋の第一ホテルでの恒例のディナーショー舞台に一世一代の花をいけ、舞台でした時の画像です二人で手と手を握りしめて」と美輪さんとのツーショット写真をアップした。続けて「あ〜っもう美輪