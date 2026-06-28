◆パ・リーグオリックス―楽天（２８日・ほっともっと神戸）オリックス・九里亜蓮投手に、ヒヤリとする一幕があった。両軍無得点の２回、先頭のマッカスカーから空振り三振を奪った直後に顔の周りを気にする仕草をした。そのままトレーナーに付き添われる形でベンチに戻った。鼻血が出たとみられ、約２分後に駆け足でマウンドへ。“鉄腕アレン”と称されるタフネス右腕に、「頑張れ！頑張れ！九里亜蓮」コールが送られた