◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（２８日・神宮）中日・岡林勇希外野手が「１番・中堅」でスタメンに名を連ねた。２５日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）で左ふくらはぎの張りを訴えて途中交代したが、２日連続の雨天中止を挟み、普段通りの打順で出場。２７日も井上監督は「試合をやっていたらメンバーに名前を書いていた」と語っていた。また、軽いねんざで２５日の同戦を欠場した田中幹也内野手も「８番・二塁」で復帰した