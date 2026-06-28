◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２８日・マツダ）阪神・中野拓夢内野手が、３０歳の誕生日に値千金の一打を放った。３−３で迎えた７回１死一、二塁、２番手・高のカットボールをはじき返した。打球は中堅の頭上を越え、２点三塁打となった。なおも１死三塁で森下が中前適時打を放ち、この回３点を奪った。この日、３０歳の誕生日を迎えた中野は、１打席目にスタンドからバースデーソングが演奏され、祝福されていた。