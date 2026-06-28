NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。巨人は笹原操希選手を1軍登録しました。今季初昇格の笹原選手は、21年育成ドラフト4位で巨人に入団した22歳の外野手。25年に支配下契約となり1軍で13試合に出場しましたが、オフに再び育成契約となりました。今季は2軍戦9試合で29打数10安打、打率.345と結果を残し、25日に再び支配下契約をつかみました。