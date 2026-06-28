◇セ・リーグ阪神―広島（2026年6月28日マツダスタジアム）6回97球でマウンドを降りた阪神・高橋遥人に勝ち星をつけようと、猛虎打線が7回に集中攻撃を展開した。3―3の同点で迎えた7回。藤川球児監督は97球を投げた高橋の打席で代打・福島圭音を送った。高橋が勝利投手になるためには、この回に得点することが絶対条件。選手もそれを理解し、集中力を発揮した。1死一塁から高寺望夢も中前打で続くと、この日30歳の誕