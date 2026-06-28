愛犬を他の犬と交流させるときの注意点 愛犬と他の犬との交流は、愛犬が社会性を身につけるためにも大切なことですし、他の犬との交流が運動不足の解消やストレスの発散に繋がることもあります。 犬はそれぞれに性格も違いますし、好きなこと、得意なこと、苦手なことも違います。そして、全ての犬が他の犬との交流を好むわけではありません。 飼い主が犬同士を交流させるときのルールやマナーを知らず