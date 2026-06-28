昨年デビュー60周年を迎えた日本初の女性シンガー・ソングライター、加藤登紀子（82）。『ひとり寝の子守唄』『知床旅情』『百万本のバラ』など数々のヒット曲で知られる“おトキさん”は、歌手活動60周年を記念して昨年5月に平和への切なる願いと60年の歩みが詰まった2枚組アルバム『for peace』をリリース。【写真】デビュー60年を超えても歌う姿は変わらない、加藤登紀子のステージ今年秋にはアルバム第2弾『明日への讃歌』