【モデルプレス＝2026/06/28】タレントの藤本美貴が6月27日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】40歳3児の母タレント「理想のディナー」ステーキ・サラダなどズラリの豪華食卓◆藤本美貴、手作りの夜ご飯公開藤本は「夜ご飯でした」とつづり、食卓に並んだ料理の写真を投稿。大皿に盛り付けたステーキやブロッコリーとツナの和え物、トマトとチーズのサラダなど豪華な夜ご飯を公開している。ス