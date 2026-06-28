◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２８日・マツダスタジアム）広島・岡本駿投手が６回１／３を７安打５失点で今季７勝目を逃した。３―３同点の７回無死一、二塁で降板。バトンを受けた高が中野の勝ち越し２点三塁打を浴びた。高は、さらに森下の中前適時打で１点を追加された。初回に森下に先制２ランを献上。４回は１死から大山に左翼線へ二塁打を浴びるも、前川を見逃し三振。坂本に四球を与え２死一、二塁としたが、熊谷