イギリスのチャールズ国王の公式誕生日を祝う恒例行事「トゥルーピング・ザ・カラー」が6月13日、ロンドンで開催された。1400人を超える兵士が整然と行進する英国屈指の荘厳な舞台で、今年もまた世界中の視線をさらったのは、8歳の王子だった。【画像を見る】世界中で「かわいすぎる」と拡散、ルイ王子の愛らしい表情華やかな祝賀ムードに包まれるなか、今年も"主役以上の存在感"を放ったのは、ウィリアム皇太子（43）とキャサ