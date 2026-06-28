NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。日本ハムは、同日の西武戦に先発する福島蓮投手を登録しました。ここまで直近3試合ではいずれも7回1失点と力投。この3試合では1勝しかあげられませんでしたが、安定した好投を続けています。今季はここまで7試合に先発し、2勝2敗、防御率2.36。西武とは今季初対戦となっており好調を見せる首位相手にも好投なるか注目です。