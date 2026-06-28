交際していた女性に暴行を加え、全治1カ月以上の重傷を負わせたとして書類送検された俳優の村上虹郎さん（29）が28日、SNSを通して謝罪しました。【映像】「自身の言葉でお話しさせていただければ」村上虹郎が謝罪村上さんは6月28日、自身のインスタグラムで「この度は、関係者及び、ファンの皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。私は、自分を大切にしてくださる皆様の為にも、近い将来、自身の