今朝、午前5時21分ごろ、青森県と岩手県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。頻発する地震に住民からは不安の声があがっています。【映像】地震発生時の様子（壁が崩れた建物も）気象庁によりますと午前5時21分ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県八戸市と岩手県普代村で震度5弱を観測しました。これまでに地震によるけが人の報告は入っていません。八戸市の住民「関東の方でも起きてますので、同じような