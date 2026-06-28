きょうは台風一過の晴天とはならず、太平洋側を中心にスッキリしない天気になっています。【映像】200ミリを超える大雨となった千葉・館山市の様子きのうは台風7号と8号が日本列島に接近して雨や風が強まり、大荒れの天気となりました。関東などでは記録的な雨量を観測し、千葉県銚子市では一日で200ミリを超える大雨となりました。2つの台風はいずれもきのうのうちに温帯低気圧に変わり、日本から離れていきましたが、きょ