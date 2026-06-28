アメリカ軍は、再びイランへの攻撃を行いました。イラン側も即座に報復したとしていて、停戦合意後も予断を許さない状況が続いています。【映像】イラン革命防衛隊が米軍基地に“報復攻撃”する瞬間アメリカ中央軍は27日、イラン国内の通信システムや軍事監視インフラなど、複数の標的に新たな空爆を実施したと明らかにしました。イランが25日にホルムズ海峡で貨物船を攻撃した後も停戦合意を守らず、27日パナマ船籍のタンカー