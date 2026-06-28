メジャーリーグ、ドジャースの山本由伸投手が今シーズン8勝目。吉田正尚選手、鈴木誠也選手にも特大の一発が飛び出した。敵地で同地区のライバル、パドレス戦のマウンドに上がった山本は、力のあるストレートに、鋭く曲がるカーブで三振を奪うなど、5回まで1点に抑えた。すると6回、山本の好投に打線が応えた。タッカー、そしてラッシングの二者連続ホームラン。大谷翔平も笑顔で仲間を迎えると押せ押せムードに自分も続いた。大谷