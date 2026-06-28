ボートレース芦屋の「モーヴィ芦屋オープン５周年記念」は２９日、開催最終日で優勝戦が行われる。渡辺雄一郎（４０＝大阪）が、今年７回目の優出を決めた。準優後「若干伸びは目立たなくなったが、その分出足と回り足はさらに良くなった。足は上位で今でも十分に満足の足」と、今節の相棒に信頼を寄せる。優勝戦に向けて「Ｓは徐々に合ってきている。しっかり優勝狙いますよ」と、力強く宣言。渾身の差しハンドルを入れて今