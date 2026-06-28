暑さで胃腸が疲れていませんか？お疲れの胃腸にはネバネバ野菜を使った料理がおすすめです。そこで管理栄養士がおすすめするネバネバうどんレシピをご紹介します。 ▼ネバネバ野菜を食べよう！ オクラやなめこに含まれるネバネバ成分は水溶性食物繊維と言われ、食物の胃での滞在時間を長くしたり、便のカサを増したり、腸の働きを整えるはたらきを持っています。食べ物は薬ではありませんが、胃腸が疲れた時にネバネバ野菜が良い