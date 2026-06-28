「正しいことを言ってるだけ」って、本人は思っているかもしれないけれど…受け取る側には、ずっしり重くのしかかることもありますよね。義母と同居している玲央さんには、愛実さんには話せない事情がいろいろあるようで。このすれ違いが、ママ友関係にどんな影響を与えていくのか…続きが気になってしまいます。>>【まんが】ママ友の正論がしんどい(ウーマンエキサイト編集部)