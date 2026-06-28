東邦ガスは28日、子会社の東邦液化ガス（名古屋市）の元社員が、営業のサービスとして顧客に配布するための金券を「不適切に利用していた」と明らかにした。総額は数千万円に上るとみられる。私的に使ったかどうかなどの具体的な内容は「警察に相談しており回答を差し控える」としている。今年初め、東邦液化ガス社内の金券の発行額が多いことから内部調査で発覚した。東邦液化ガスは不適切な利用をした社員を処分し、社員は退