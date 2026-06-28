◇セ・リーグ阪神―広島（2026年6月28日マツダスタジアム）1点を追う阪神は6回に佐藤輝明内野手（27）が右翼中段への16号ソロを放ち、同点に追いついた。この回の先頭打者で岡本の初球をしっかりとらえ、確信の一撃。打球速度172・7キロ、角度30度、飛距離121・3メートルのド迫力アーチ。3日の西武戦（甲子園）以来、16試合ぶりの一発で、開幕から10連勝を目指す高橋遥人を援護した。