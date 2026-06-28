「広島−阪神」（２８日、マツダスタジアム）阪神の佐藤輝明内野手が６月３日の西武戦（甲子園）以来、１６試合ぶりで６５打席ぶりの１６号同点ソロを放った。１点ビハインドの六回無死。岡本の１３６キロの変化球を捉え、右翼席に放り込んだ。これで、この日の初回に１７号２ランを放っていた、ホームランキングの森下に１本差と迫った。４月と５月は７本塁打ずつと順調に本塁打のペースを伸ばしていたが、６月は少し失速