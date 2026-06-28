日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が２３日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日は、交際相手から振るわれる肉体的、精神的、社会的などの暴力「デートＤＶ」をテーマにトークを繰り広げた。「デートＤＶ」の危険性がある男性の見極め方が話題になると、大久保佳代子は愛犬が活躍してくれると明かした。「例えば、ホームパーティーやって。『こっちの男の人がタイプなんだけどな』と