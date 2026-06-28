◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル、良）３歳馬１６頭立てで争われたハンデ戦は、１番人気でハンデ５６キロのサノノグレーター（牡、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）が直線で鮮やかに差し切って、皐月賞９着から巻き返し、重賞初制覇を決めた。手綱を執った福島出身の田辺裕信騎手は４週ぶりの実戦で復帰週に即重賞タイトルをつかんだ。昨年９月の落馬で骨折した左