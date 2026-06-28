俳優の橋本マナミさんが6月27日までに、自身のインスタグラムを更新。新たに検定取得を目指す決意を表明しました。【写真を見る】【 橋本マナミ 】検定試験に挑戦「合格」目指す理由は?ママ?と?女優?二足のわらじのスキルアップ「子どもも幸せ、ファンも嬉しい」橋本さんは投稿で「年齢とともに顔の筋肉も使う箇所が変わってきて、顔がどんどん大きくなっていくと伺いました」「顔の凝りを自分でほぐすことができたら、日々