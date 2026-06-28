NHKが映画に本気だ。『正直不動産』の映画化に続き、来年は朝ドラ『虎に翼』の映画化も予定されている。これまでにもNHK作品の映画化はあったが、近年はその動きが目立つ。なぜ今、NHKは映画ビジネスに力を入れ始めたのか？テレビ朝日でプロデューサーを務め、ABEMAの立ち上げにも携わったテレビ・映像プロデューサーの鎮目博道氏に話を聞いた。◆NHKが「映画で稼ぎたい」理由――今年の5月に劇場版『正直不動産』が公開されました