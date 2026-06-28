―［貧困東大生・布施川天馬］― 「電話連絡網」と言われて、みなさんは何を指すかわかりますか？かつては4月の新学期になると「連絡網」なる紙が配られ、そこにクラス内全家庭の親子の名前と、家の電話番号が掲載されていたものでした。台風などの緊急時にはこの連絡網を伝って学校からの連絡を回すわけですが、携帯も持たせてもらえなかった子どもの頃は、これを使って友達へ遊びの誘いをかけました。「もしもし」と大人の声