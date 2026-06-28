お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（33）が27日に配信されたABEMA「CELEB SECRET」に出演。かつて住んでいた実家について明かした。同番組は世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤に迫るドキュメンタリー。自身も“お坊ちゃま”として知られるケムリは、実家は大きかったかと聞かれると「家賃が当時140万円。いわゆる渋谷の松濤ですね」と高級住宅地だったこと