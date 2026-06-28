歌手の工藤静香さんが6月26日、自身のインスタグラムを更新。手料理の動画を投稿しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】こだわり満載の手料理動画を公開スキマスイッチ提供の新曲「魔法のスパイス」に乗せてファンへメッセージ投稿では、自家製のお豆腐パンを紹介。レシピについては「計らなかった」としながらも、材料はお豆腐半分、ベーキングパウダー、少量の砂糖と塩、そして米粉と全粒粉を半分ずつ使用したと説明