“働く” をテーマに、障害がある人と地域をつなげる福祉事業所です。 アイデアが、長崎のまちを明るくします。 長崎市桜町。 工事現場と道を隔てる “仮囲い” に、鮮やかなイラストが施されています。 クルーズ船が入る長崎港。 路面電車が走るまち。 おくんちがモチーフのイラストもあります。 （西海建設 建築営業部 寺澤 大祐部長） 「こちらが今回 1番大きな絵を展